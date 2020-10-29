Лекарства для лечащихся от ковида на дому поступают в Приамурье

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Первая партия лекарств для амбулаторных больных коронавирусом доставлена в Амурской области. Пациенты получат препараты бесплатно. Регион выделил на их покупку 13,6 млн рублей, из федерального бюджета будет выделено еще 29 миллионов.

- Первая партия лекарств вчера уже поступила, они распределяются по учреждениям здравоохранения – в зависимости от количества амбулаторных больных с ковид. Ждем поставки остальных препаратов и уже тогда начнем обеспечивать пациентов, поскольку лечение должно быть комплексным, тогда оно будет эффективным. Поликлиники организуют доставку лекарств каждому больному на дом в количестве и дозировке, которые определит врач с учетом актуальных рекомендаций, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, - сообщила и. о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Также она пояснила, что по поручению главы региона Василия Орлова в Приамурье поступают и лекарственные средства для проведения медицинской профилактики педагогам и медработникам. На эти цели было выделено соответственно 4 и 16 миллионов рублей.

- Препараты противовирусного действия уже приобретены, они предназначены для медицинских работников учреждений, подведомственных минздраву Амурской области, по долгу службы постоянно сталкивающихся с рисками и очагами заражения: это персонал станций «скорой помощи», поликлиник, приемных отделений; а также для педагогических работников возрастной категории 50+. Все они получат профилактическое лечение бесплатно. Сейчас препараты распределяются по медицинским организациям, которые в свою очередь обеспечат своих сотрудников и педагогов указанной категории, - пояснила Светлана Николаевна.

Согласно последним рекомендациям для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, на дому могут лечиться пациенты, которые не входят в категории особого риска (например, из-за возраста или сопутствующих заболеваний), имеют нетяжелое течение заболевание (таким считается даже поражение легких до 25%) и соблюдают при этом режим самоизоляции. Следят за такими больными врачи поликлиники.