Главный инфекционист Приамурья: Область еще даже не вышла на пик коронавируса

Когда два человека общаются в масках, они защищены на 70%. Фото: Юрий ЧИГВИНЦЕВ

Главный врач Амурской областной инфекционной больницы, главный инфекционист региона Елена Саяпина рассказала, что регион пока не вышел на пик новой коронавирусной инфекции. И напомнила, насколько маски защищают нас от ковида.

- Если два человека в маске (один – здоровый, другой – потенциально зараженный), то на 70% маска даст возможность первому человеку не заразиться. Если один в маске, а другой без, то она защищает только на 5%, - прокомментировала эксперт. – Люди, которые не верят в маски, сегодня уже имеют плачевные факты заражения. Ковид – это не фейк. Заражение идёт полным ходом, мы в Амурской области ещё даже не вышли на пик, мы только поднимаемся. Поэтому просьба к нашему населению: пожалуйста, соблюдайте масочный режим, берегите своих близких и родных.

Также Елена Саяпина. обратила внимание, что средства защиты обязательно должны закрывать нос и подбородок. И напомнила, что маски, которые в аптеках продаются за 10-15 рублей, являются одноразовыми. Многократно можно пользоваться только респираторами с клапанами, которые остаются эффективными вплоть до тех пор, пока не порвутся, а также многоразовыми тканевыми масками. Но последние перед тем, как повторно надеть, необходимо прокипятить и прогладить.