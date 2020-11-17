157 больных, 3 умерших: Опубликована статистика по коронавирусу за 17 ноября

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В Приамурье 17 ноября подтвердили 157 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в области зарегистрировали в сумме 9 355 случаев COVID-19, из них за прошлую неделю – 1160. Как показывает статистика Роспотребнадзора по Амурской области, заболевают преимущественно жители Благовещенска – там с 9 по 15 ноября заразились 526 человек. Однако немало новых случаев на прошлой неделе зарегистрировано и в Свободном (189 случаев за неделю), и в Тынде (76 случаев за неделю).

Также на федеральном портале сообщается о 6809 выздоровевших с начала пандемии, однако эти данные вызывают сомнения. Дело в том, что накануне была опубликована информация амурского минздрава о том, в подведомственных госпиталях находятся 1320 пациентов, а ещё 5043 человека лечатся амбулаторно.

Угнетает рост числа летальных исходов. За последние сутки зарегистрировано ещё три смерти от новой коронавирусной инфекции – в частности, ковид унёс жизнь райчихинского хирурга-травматолога Виктора Хлистунова.