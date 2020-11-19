Водителя инкассаторской машины признали виновным в ДТП с сыном амурского министра

Автомобиль молодого человека заметно пострадал. Фото: www.instagram.com/autoroad.blg/

К аварии, в которую накануне попал сын амурского министра транспорта и дорожного хозяйства, привело нарушение правил маневрирования. Виновным оказался водитель инкассаторского автомобиля – в отношении него составили административный протокол.

- 18 ноября 2020 года в Благовещенске около 14:00 в районе дома 140/1 по улице Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Ланд Крузер и инкассаторской машиной на базе Газели. В результате ДТП пассажир Газели - мужчина 1989 года рождения травмирован. Он осмотрен медицинским работником, от госпитализации пострадавший отказался, - уточнили некоторые подробности в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Напомним, за рулем внедорожника находился 29-летний Вадим Зеленин – сын министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, экс-главы областного ГИБДД. Он с самого начала заявил, что уверен в своей невиновности.

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