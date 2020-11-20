В Амурской области за сутки коронавирусом заболели 154 человека

Заболеваемость среди пенсионеров снизилась. Фото: pixabay.com

В пятницу, 20 ноября, в Приамурье выявили 154 новых случая коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала пандемии в регионе заразились 9 820 человек. Всего за неделю в регионе подтвердилось 1 124 случая COVID-2019. Специалисты считают, что тенденции к снижению заболеваемости пока нет.

Сейчас рост отмечен на 12 административных территориях из 28. Основная заболеваемость сосредоточена в Благовещенске (439 заразившихся) и Свободном (207 заразившихся). Однако наиболее выраженный рост заболеваемости отмечается в других городах: Зее, Райчихинске и Белогорске.

В правительстве Амурской области уточнили, что на ОРВИ приходится 71%, носительство - 10%, пневмонии - 19%. Отмечается снижение заболеваемости в возрастной группе от 65 лет. Она уменьшилась на 10,8%. Как считают в управлении Роспотребнадзора по региону, этот показатель говорит об эффективности принимаемых ограничительных мер.

Наряду с этим отмечен рост на 10% заболеваемости среди неработающего населения. Рост заболеваемости среди трудоспособного населения 18-49 лет – на 20%. Среди детей эпидситуация сохраняется стабильной, показатель заболеваемости самый низкий. Несмотря на это, запрет на массовые мероприятия, в том числе и в детских коллективах, сохраняется. Это касается и празднования Нового года.

Ранее сообщалось, что на лечении находятся 4916 пациентов с СOVID-19, в том числе на стационарном лечении 1324 пациента, на амбулаторном - 3592 пациентов.