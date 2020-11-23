Елочные базары в Амурской области откроются с 10 декабря

В продаже появились ели в кашпо. Фото: Благовещенский лесхоз

В Амурской области стали заготавливать сосны и ели для новогодних праздников. По планам, в этом году жителям области будет предложено 25 тысяч сосен и елей. Из этого числа только 10 тысяч елей пойдут Благовещенску и Благовещенскому району.

Как рассказали в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, заготовка деревьев идет на участках, подлежащих очистке. Ели и сосны вырубят на участках для линий электропередач, противопожарных разрывов, лесохозяйственных дорог и пр. Вырубят также деревья, выросшие на землях сельскохозяйственного назначения.

Первыми на заготовку новогодних деревьев вышли бригады Бурейского, Благовещенского, Шимановского, Завитинского лесхозов.

– Количество сосен, которое продаем за предпраздничный сезон – примерно две тысячи штук. Столько и заготовим в этом году, – рассказывает руководитель Завитинского лесхоза Алексей Бабич. – Спрос на сосны есть, к Новому году разбирают практически все.

Для жителей Зейского, Архаринского, Бурейского, Селемджинского, Тындинского районов заготовят ель аянскую. Сосну будут продавать в Благовещенском, Свободненском, Завитинском, Шимановском, Магдагачинском, Сковородинском, Мазановском районах.

Кстати, также на продажу выставят ели в кашпо – весной их можно будет высадить возле дома или на даче.

Уже известно, что елочные базары откроются с 10 декабря, в среднем новогоднее деревце будет стоить от 500 до 1000 рублей.