Для амурчан открыли «горячую линию» по тестированию на COVID-19

Звонить можно в рабочие часы. Фото: www.pexels.com

В Амурской области открыли «горячую линию» в региональном управлении Роспотребнадзора. По телефону отвечать будут специалисты, которые смогут консультировать по вопросам тестирования на коронавирус.

Уточняется, что любой желающий может задать вопрос о сроке исполнения тестирования, выдаче результатов.

Напомним, по новым правилам результат теста на COVID-19 медики обязаны теперь сообщать через 48 часов после взятия пробы.

«Горячая линия» работает в рабочие часы с 10:00 до 17:00.

Номер телефона «горячей линии» по вопросам тестирования на коронавирус: 8(4162) 20-20-20.