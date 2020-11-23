В благовещенских дворах появились контейнеры для сбора пластика

В короб можно складировать только пластик. Фото: @poligon28ro

В Благовещенске на контейнерных площадках многоквартирных домов появились контейнеры для сбора пластикового мусора. Горожан просят выбрасывать в них только пластик, для других отходов сетчатые коробы не предназначены.

Как рассказал региональный оператор по сбору мусора, ранее контейнеры уже устанавливали возле домов. Горожане положительно отреагировали на такую инициативу, практику решили продолжить.

Решено, что со временем таких контейнеров в областном центре будет ещё больше.

- Обращаем ваше внимание, что вывоз данных отходов осуществляется по воскресеньям каждую неделю, а в случае переполнения контейнеров просим вас обращаться в нашу диспетчерскую службу по телефону 77-31-07, - рассказали представители регионального оператора в соцсетях.

Благовещенцы, желающие, чтобы возле их дома тоже стоял контейнер для сбора пластика, могут отправить обращение на электронную почту poligon.blag@mail.ru или обратиться через официальный сайт http://poligon28.ru в разделе «Обращение».