Врач Белогорской больницы умерла в инфекционном госпитале

Светлану Ананьеву любили и родные, и коллеги, и пациенты. Фото: соцсети

В Благовещенске во время лечения от коронавируса умерла врач Белогорской больницы Светлана Ананьева. Информацию о смерти своего медработника подтвердили в медучреждении. Там рассказали, что уход Светланы Васильевны – «тяжелый удар и невосполнимая утрата».

Как оказалось, женщина в октябре отпраздновала день рождения. В Белогорской больнице Светлана Ананьева проработала более 33 лет. Была врачом акушером-гинекологом, а с января 2009 года – врачом ультразвуковой диагностики.

«Светлая память о ней - профессионале, человеке доброй души - навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал Светлану Васильевну. Это большая потеря для всех нас», - выразили слова скорби в Белогорской горбольнице.

Комментаторы присоединились к соболезнованиям.

«Неужели это долбанный ковид. О, Боже, соболезную», – пишут шокированные подписчики.

Между тем, 12 ноября Белогорская больница сообщила о смерти медсестры высшей категории, ветерана труда, которая почти всю жизнь отдала восстановлению здоровья пациентов. Татьяна Николаевна Осмоловец проработала в коллективе с 1972 года. Искренние соболезнования родным и близким выразили сотрудники физиотерапевтического отделения, весь коллектив и руководство Белогорской больницы.