Амурские волонтеры получат от Василия Орлова по 20 тысяч рублей

Волонтеры отлично проявили себя во время борьбы с коронавирусом. Фото: Правительство Амурской области

Уже в декабре лидеры добровольческого движения получат губернаторские премии. Их обладателей определят в Министерстве образования и науки во время конкурсного отбора. Премии присудят по 22 номинациям.

Всего на выплаты в областном бюджете предусмотрено 440 тысяч рублей.

«В период пандемии количество волонтеров увеличилось до 54 тысяч человек. Во всех муниципалитетах созданы волонтерские штабы. С апреля и до сих пор молодые люди доставляют продукты питания, формируют и выдают пакеты единовременной помощи пожилым людям, помогают врачам, работают на «горячих линиях». Этот труд должен быть вознагражден, поэтому премии за вклад в развитие добровольчества считаю своевременной мерой, которая позволит расширить ряды неравнодушных амурчан», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Для участия в конкурсном отборе необходимо с 25 ноября до 4 декабря представить на электронную почту Минобрнауки области заявку и необходимые документы, отмеченные в положении конкурса. Почта министерства: novikova.ev@obr.amurobl.ru. Узнать детали участия в конкурсе также можно у консультанта отдела молодежной политики Евгении Городецкой по телефону: 8 (4162) 226-525.

Напомним, также губернаторские премии в этом году стали получать школьники и студенты – от 10 до 50 тысяч рублей. Деньги получили свыше 1000 человек.