Новую взлетную полосу в аэропорту Благовещенска будут строить и в морозы

Рабочие отстали от графика по объективным причинам. Фото: www.amurobl.ru

Зимой в Благовещенском аэропорту продолжится строительство новой взлетно-посадочной полосы. Паузы не будет даже из-за 40 градусов мороза. При этом ряд задержек в графике работ уже есть.

Так, даты сдвинулись из-за корректировки проектной документации, которая разрабатывалась в 2015 году и устарела. Также отстали строители из-за выпавших этим летом осадков, рабочие боролись с переувлажнением грунта, они обустраивали дренаж и водоотведение.

«Нам важно, чтобы весной, во время оттайки и первых дождей, вся вода полноценно уходила по вододренажной сети со строительной площадки, мы не испытывали таких трудностей, как минувшим летом. Вода будет уходить, и мы спокойно приступим к устройству «аэродромной одежды» на объектах, сначала на перроне, затем уже на полосе. Эту работу мы максимально проводим сейчас, к новому сезону будем готовы», - объяснил Евгений Малофеев, руководитель проекта от генерального подрядчика АО «Гидроэлектромонтаж».

На сегодняшний день строителями подготовлен перрон под устройство аэродромного покрытия. Строится резервуар сбора противообледенительной жидкости, завершены работы по возведению здания на КПП, остались работы по благоустройству.

Первую площадку по курсовой радиомаяк возвели на 90%, готовность второй площадки составляет 75%. На 50% выполнена кирпичная кладка стен первого этажа основного здания аварийно-спасательной станции.

«Качество выполнения строительных работ, а также соблюдение графика мероприятий на постоянной основе контролируется министерством и Правительством области. Все заинтересованы в скорейшем завершении строительства современной взлетно-посадочной полосы, которая даст региону качественное авиационное сообщение, аэропорт сможет принимать современные дальнемагистральные воздушные суда - это привлечет больше авиакомпаний для выполнения воздушных перевозок и расширит маршрутную сеть для амурчан», - отметил Александр Зеленин, министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Напомним, ввод взлетно-посадочной полосы в Благовещенском аэропорту запланирован на 2021-2022 гг.