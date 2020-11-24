Шимановск в условиях пандемии отказался от новогоднего фейерверка

В прошлом году фейерверк в Шимановске состоялся 25 декабря. Фото: соцсети

В Шимановске решили не выделять деньги на праздничный фейерверк, приуроченный к Новому году. В этом году из-за распространения коронавируса на площади будет запрещено собираться толпой, по этой причине фейерверк отменили.

- Думаю, что люди меня поймут. Больше всего хочу, чтобы 2020 год скорее канул в Лету, а на смену ему пришел Новый год. И чтобы все были здоровы и счастливы, - объяснил свое решение глава Шимановска Павел Березовский.

Градоначальник напомнил, что в городе, как и во всей России, запрещены корпоративы, вечера отдыха в закрытых помещениях, утренники, новогодние спектакли, дискотеки и пр. Но для городских детей зальют горки, сделают снежный городок с фигурами, подключат праздничную иллюминацию, установят хоккейные коробки.

- И пусть лучше ребенок запомнит светящиеся огни, сфотографируется возле елки и снежных фигур, прокатится с горки вместе с родителями, чем будет вспоминать уходящий год с его ограничениями, - добавил Павел Березовский.

Напомним, в Благовещенске мэр города Олег Имамеев устроил опрос у себя на странице в Instagram, спросив у жителей, нужен ли новогодний фейерверк в этом году. Пока результаты опроса градоначальник не озвучил. В Белогорске решил новогодний салют устроить, но если не будет «запрета по эпидобстановке», добавили в мэрии.