Василий Орлов осмотрел новую технику для коммунальщиков

На технику выделили 180 млн рублей. Фото: www.amurobl.ru

Во вторник, 24 ноября, из Благовещенска в семь муниципалитетов Приамурья ушли 15 единиц новой коммунальной техники. Перед отправкой их осмотрел губернатор Приамурья Василий Орлов.

Так, автомобили ушли в, Белогорский, Благовещенский, Зейский, Магдагачинский, Селемджинский, Сковородинский районы. В Белогорск направили вакуумную машину, которая поможет бороться с засорами канализации и ливневок.

- Обновление парка коммунальной техники - важная задача, ведь во многих муниципалитетах такие машины очень изношены. Подобная программа у нас действуют и для дорожной техники - в этом году мы передавали комбинированные дорожные машины, трактора. Очень важно, что такая же работа ведется и в части обновления пассажирского транспорта - в районы ушли 43 новых комфортных автобуса. Оптовая поставка позволила нам сэкономить деньги, в итоге за счет экономии докупим еще шесть автобусов. Обновление парка мы продолжим и в следующем году, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Министр ЖКХ Алексей Тарасов рассказал, что сейчас приобретено большое количество специализированных машин. Техника востребована там, где нет централизованной канализации, а дома оборудованы септиками.

- Потребность в вакуумных машинах и технике для подвоза воды мы сегодня закрыли, проблема решена. По поручению губернатора прорабатываем другое направление, связанное с приобретением прочей техники. Нам нужны экскаваторы для проведения ремонтных работ, погрузчики, бульдозеры. Мы подготовим предложения, надеемся, что в следующем году часть такой техники будет приобретена и передана в муниципалитеты. Это даст большой эффект для отрасли ЖКХ. Наша задача – решить за ближайшие годы основные застаревшие проблемы этой сферы, - объяснил Алексей Тарасов.

Кстати, из заказанных 65 машин в регион пришли уже 42. На приобретение техники было направлено около 180 млн рублей.