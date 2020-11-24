Умерла благовещенка, обгоревшая при взрыве на судостроительном заводе

При взрыве пострадали три человека. Фото: amurnelma.ru

В Амурской областной клинической больнице умерла пострадавшая при взрыве на Благовещенском судостроительном заводе. 26-летняя женщина получила сильнейшие ожоги утром 18 ноября. Спустя пять дней ее организм не выдержал.

Как рассказал главный врач больницы Евгений Тарасюк, состояние амурчанки было тяжелым. Медики прилагали все усилия, чтобы спасти ее жизнь, но 23 ноября женщина умерла.

- Что касается двух других пациентов, то их состояние стабильное, на конец недели планируется выписка, - добавил Евгений Тарасюк.

По факту гибели 26-летней женщины-маляра уже возбуждено уголовное дело, рассказали в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ. Дело возбуждено по факту нарушения требований охраны труда, которое привело к гибели человека.

Следователи сообщили, что взрыв произошел при зачистке корпуса малого рыболовецкого судна, его готовили к покраске. В этот момент вспыхнули пары растворителя. Пострадали три человека, женщина погибла.