За сутки коронавирусом заболели 157 амурчан

Количество заболевших коронавирусом в области продолжает расти Фото: Министерство здравоохранения Амурской области

За последние сутки в Амурской области зарегистрировали 157 новых случаев COVID-19. С нарастающим итогом в регионе заболели 10 445 человек.

Количество выздоровевших за последние 24 часа амурчан на пару десятков меньше, чем заболевших - 135. За весь период пандемии с коронавирусом удалось справиться 7 619 пациентам.

Продолжают болеть 2 728 человек. Количество летальных исходов за минувшие сутки осталось прежним - за весь период пандемии умерло 98 амурчан.