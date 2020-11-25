В Благовещенске в ночь на 24 ноября установили новый метеорекорд

Тепло было и днем, и ночью. Фото: www.instagram.com/d_rusakov

Амурские синоптики рассказали о новом рекорде, который был установлен в Благовещенске. В ночь на 24 ноября в областном центре было достаточно «жарко» - ночь стала самой теплой с начала века. Тепло было так лишь в 1932 году - 7,5 со знаком минус.

Как сообщил амурский Гидрометцентр у себя на странице в Instagram, аномальная погода сложилась из-за теплого атмосферного фронта. Он же приблизил к рекорду и температуру днем 24 ноября. Так, в отдаленных Сковородинском и Селемджинском районах отметили минус 3-4 . В целом по области температурный фон составил -1-7 .

«А в некоторые южные районы ненадолго вернулись положительные температуры. В Благовещенском районе столбики термометров поднялись чуть выше ноля», - рассказали синоптики.

Днем 24 ноября в Благовещенске воздух прогрелся до +1,2 . Теплее было в этот день только в далеком 1916 году - 3,4 .

Кстати, по предварительным данным, до конца недели на территории Амурской области не будет осадков.

Днем 25 ноября в Благовещенске температура составит -5-7 °С. Ветер будет северо-западным с порывами до 11 метров в секунду.