Василий Орлов пообещал обновить пассажирский автобусный парк Приамурья

Новый транспорт появится в течение трех лет Фото: архив редакции

За три года в Амурской области планируется обносить пассажирский парк районов и городов региона. Об этом сообщил глава Приамурья Василий Орлов.

Благодаря уникальной программе помощи муниципалитетам с начала 2020 года в 19 городах и районах области появились 43 новых автобуса.

Из-за сложившейся ситуации на рынке экономики по торгам распределена дополнительная поддержка четырем муниципальным образованиям. По одному автобусу уже направлено в Тынду и в Ивановский район, Благовещенск к 4 декабря получит три автобуса, еще одну единицу транспорта в середине декабря получит Свободненский район.

Порядок поддержки бюджетов муниципальных образований для организации транспортного обслуживания населения в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Амурской области» разработало министерство транспорта и дорожного хозяйства по поручению губернатора Приамурья Василия Орлова.

- В 2020 году будет распределено 49 автобусов, основная часть уже поступила в районы. Сейчас Минтранс области со всех территорий собрал потребность в обновлении пассажирской техники на 2021 год, в будущем году планируется распределить 29 единиц 16 муниципальным образованиям, формируется план на 2022 год. Таким образом, за три года мы обновим муниципальный автобусный парк, и потребность, обозначенная администрациями, будет закрыта, - подчеркнул губернатор области Василий Орлов.

К концу 2020 года в рамках правительственной поддержки в 19 городов и районов поступает транспорт отечественного производства трех марок: автобусы МАЗ 206086, Газель Next и ПАЗ.

- Транспортный сектор - ключевое направление в работе Минтранса, мы разработали проект, в рамках которого законом об областном бюджете утверждено ежегодное в течение трех лет распределение субсидии по 50 миллионов рублей бюджетам муниципальных образований. Эта мера не только даст возможность обновить парк автобусов в муниципалитетах, но и усилит маршрутную сеть, а также поддержит наши автопредприятия, - отметил министр транспорта области Александр Зеленин.

Мера поддержки в 2020 году реализуется впервые. В задачу Минтранса входит обновление парка пассажирской техники на муниципальных и межмуниципальных регулярных перевозках. Всего планируется приобрести порядка 100 автобусов.