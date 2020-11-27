Благовещенцам с маленькими детьми помогут оплатить детский сад

Заявки начнут принимать в Управлении образования с 30 ноября Фото: https://pixabay.com/

Семьям областной столицы, в которых дети в возрасте от полутора до трех лет посещают частные детсады, помогут оплатить услуги дошкольного учреждения. Вопрос о такой мере поддержки поддержали депутаты Благовещенской городской Думы на заседании 26 ноября. Постановление подписал мэр города Олег Имамеев.

Согласно документу, родители детей, не обеспеченных местами в муниципальных детских садах, смогут получить сертификаты, предусматривающие частичное финансовое обеспечение мест в частных учреждениях. Сумма сертификата на одного ребенка составит 10 тысяч рублей в месяц.

Прием заявлений от родителей начнется с 30 ноября. Заявки ждут в городском управлении образования. Сертификаты будут выдавать в порядке очереди. На данный момент средства в бюджете предусмотрены на сертификаты для 250 детей.

Финансирование на поддержку семей выделяет бюджет Амурской области при софинансировании городского бюджета в размере 6%. В этом году родители смогут получить сертификаты как за декабрь, так и за прошедшие месяцы – сентябрь, октябрь и ноябрь 2020 года. Мера поддержки будет оказываться и в 2021 году.

- Администрация Благовещенска проводит планомерную работу для того, чтобы обеспечить местами в детских садах всех детей раннего возраста. Отмечу, что с 2017 года на базе муниципальных детских садов было создано 470 дополнительных мест для детей от полутора до 3 лет. В январе будущего года на базе двух городских дошкольных учреждений мы откроем еще 70 мест. Но, чтобы была удовлетворена вся потребность в местах в дошкольные учреждения для детей до 3 лет, необходимо время. При этом благодаря новой мере поддержки уже сейчас молодые семьи смогут пользоваться услугами частных детских садов без значительных затрат семейного бюджета. Проще говоря, сертификаты позволят родителям платить за услуги частных детсадов примерно столько же, сколько и за услуги муниципальных, – отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.