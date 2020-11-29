Число амурчан, зараженных COVID-19, превысило 11 тысяч человек

Свыше 8000 амурчан выздоровели. Фото: www.pexels.com

Стала известна статистика по заражению коронавирусом за сутки в Амурской области. Накануне диагноз «ковид» подтвердили у 154 жителей региона. Таким образом, с начала года COVID-19 заразились 11 225 человек. Большинство из этого числа выздоровели.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области, у 127 человек коронавирус проявился в виде ОРВИ. У 18 амурчан заболевание привело к пневмонии, у 9 человек не было никаких симптомов COVID-19.

Темп прироста за последние сутки составил 1,4 %. Только за сутки в регионе на коронавирус проверили 4694 человек. С начала пандемии тесты сдали свыше 566 тысяч человек.

Кстати, за сутки в регионе выздоровели 195 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за все время выздоровели 8308 человек. 98 случаев заражения коронавирусом в Приамурье завершились летальным исходом.

В период с 23 по 29 ноября, согласно официальной статистике, в Приамурье не было зафиксировано летальных исходов от COVID-19. При этом 26 ноября сообщалось о смерти акушерки Райчихинской больницы Татьяны Ящук, у котороой был подтвержден коронавирус.