Амурчкая семья сделала еще одну открытку на льду

Амурчане с восторгом отреагировали на ушедшую в народ традицию Фото:@blagmedia

Традиция создавать открытки на льду замерзшей реки «ушла в народ». В память о художнике Валерии Мельникове люди стали создавать свои шедевры.

Фотографии опубликовали в инстаграм-паблике @blagmedia. На этот раз новогодний рисунок начали создавать на реке Ивановка. Занялись открыткой семья Глевинских Эльвира Яковлевна и Геннадий Мартынович

Амурские пользователи сети с восторгом и энтузиазмом приняли идею настоящего «флешмоба на льду». Люди призывают и других последовать примеру семейной пары и поддержать традицию, которая «должна стать областной».

- Молодцы, самого большого счастья вам и конечно же здоровья, - желают подписчики паблика инициативной паре.

- Спасибо за красоту! Белогорск, поддержи традицию! Было бы здорово увидеть с трассы! – высказывают пожелания люди.

Напомним, что Валерий Мельников, который каждый год радовал жителей Приамурья ледовыми открытками, скончался 31 октября. Сельский художник стал жертвой коронавируса. Однако дело художника продолжает жить. 22 ноября на реке Хомутине, возле села Марково все же появилась ледовая открытка. Создал ее пожарный Алексей Сидоров.