«Деду Валерию посвящается»: в память о ледовом художнике амурчане нарисовали гигантскую открытку

Ледовый художник не слышал более 20 лет. Фото: соцсети

На минувших выходных в Благовещенском районе на реке Хомутина появилась гигантская ледовая открытка. Однако рисовал ее не прославившийся на всю Россию Валерий Мельников, а неравнодушные амурчане — в память о нем. Самого народного художника не стало в октябре этого года. Амурский Дедушка Мороз, как прозвали его в народе, умер от коронавирусной инфекции.

После смерти Валерия Мельникова журналисты организовали сбор на похороны. Денег пришло так много, что хватило и на похороны, и на разработку памятника. Чтобы дело амурского Деда Мороза жило и дальше, решено было и в этом году нарисовать его любимую ледовую открытку. Работу над ней поручили благовещенскому скульптору Алексею Сидорову. Именно он участвует в создании ледяных фигур для снежного городка Благовещенска. В этом году ему выпала другая миссия.

«Деду Валерию посвящается»

На опубликованных фотографиях видно, что открытка на Хомутине вышла снова огромной. Здесь и елочки, и новогоднее поздравление, и Дедушка Мороз. Правда, в руках у него не посох, а лопата – с такой Валерий Константинович и создавал новогоднее чудо на реке.

Амурчане уверены, что Валерий Константинович увидит открытку. Фото: www.instagram.com/loboff5/

«Деду Валерию посвящается», - вывел на льду гигантские буквы Алексей Сидоров.

Амурчан такая открытка и впечатлила, и растрогала. Многие уверены, что видит ее и сам Валерий Мельников.

«Светлая память человеку, дарившему столько радости амурчанам», «Мягких облаков тебе, дедушка Валерий, наш Амурский Дедушка Мороз», - пишут амурчане в соцсетях.

Комментаторы надеются, что акция станет ежегодной, и ее поддержат местные власти. Появилось даже предложение рисовать такую ледовую открытку и возле российского-китайского моста.

Народный Дед Мороз

О Валерии Мельникове Приамурье узнало в декабре 2017 года. О скромном и талантливом дедушке, который рисует на льду открытки, рассказала администрация Благовещенского района. Тогда это была не первая работа Валерия Константиновича — на Хомутине он творил вот уже семь лет. И пусть уже больше 20 лет пенсионер ничего не слышал и жил в абсолютной тишине, он все же смог достучаться до сердец людей своим поздравлением

Валерий Константинович рассказывал, что одна работа занимает около недели — трудился он с самого обеда и дотемна. Новогодняя открытка оставалась в идеальном состоянии на Хомутине вплоть до весны — дедушка Валерий всегда следил за ней и подчищал, если была необходимость.

Не оставались позади и местные власти. За открыткой следили полицейские, односельчане, журналисты помогали Валерию Константиновичу убирать с нее лишний снег. Ежегодная композиция стала некой достопримечательностью села.

Открытку увидели из космоса

В год, когда о Валерии Мельникове узнала вся область, его работу сфотографировали с борта МКС и опубликовали на странице Роскосмоса в социальной сети «ВКонтакте». Так сотрудники космического агентства поздравили мастера с Новым Годом.

Вскоре о мужчине узнали по всей России, а еще позже — и за рубежом. Соотечественники присылали ему добрые письма отовсюду — из Италии, Франции, Америки…

Люди помнят

В конце октября пришло страшное известие: дед Валерий находится в больнице. Сам «волшебник» не отчаивался и обещал, что скоро он будет «в строю». Но чуда не случилось: сердце Валерия Мельникова перестало биться вечером 30 октября. Было известно, что среди прочих болезней у пенсионера диагностировали коронавирус.

Так как родных и близких, кто мог бы заняться похоронами, у Валерия Мельникова не было, то ответственность за сбор средств взяли на себя журналисты, дружившие с ним при жизни. Сбор закрыли уже на следующий день после открытия: за сутки удалось собрать почти полмиллиона рублей. Дело деда Валерия продолжилось и после его смерти.

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