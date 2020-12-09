Открытка на льду появилась в Тындинском районе Приамурья

Фото: администрация Тындинского района

Жители поселка Юктали Тындинского района присоединились к акции, посвященной памяти Валерия Мельникова – «ледового художника», который ежегодно создавал на льду новогодние открытки. Амурчанин рисовал поздравления размером с полквартала в течение 10 лет. Открытка появилась бы и в этом году, если бы Валерий Мельников не скончался от коронавируса.

О том, что традицию подхватили на севере Амурской области, рассказали в администрации Тындинского района:

- Неравнодушные амурчане продолжают добрую традицию, создавая и в своих поселениях подобные открытки. 9 декабря работники клуба поселка Юктали и глава администрации сделали новогоднюю открытку для всех жителей поселка. И поздравили с наступающим Новым годом!

Новогодняя ледяная открытка появилась на реке Юкталинка, как называют её местные жители. Хорошенько рассмотреть её можно с автомобильного моста, пересекающего реку. Чтобы создать поздравление, потребовалось два часа. Но потраченное время того стоило: открытка достигает 25 метров в длину и 12 метров в ширину.

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