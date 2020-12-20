В Благовещенске возле пешеходного перехода сбили пожилую женщину

Подробности произошедшего пока не известны

В Благовещенске произошло страшное ДТП - автомобиль сбил пожилую женщину, переходящую дорогу. Местом трагедии стал район КПП, улица 50 лет Октября. По сообщениям очевидцев, все случилось совсем недалеко от пешеходного перехода. Удар был такой силы, что у женщины из рук вылетела трость.

- Бабушку сбили прямо у нас на глазах. Только шапочка, очки и палочка вверх подлетели, - поделился увиденным подписчик местного Instagram-паблика.

Информация о произошедшем в первую очередь появилась в социальных сетях. Там выложили и фотографии с места аварии. На них видно, что кто-то успел вызвать пострадавшей скорую помощь - пожилую женщину уложили на носилки и доставили в больницу.

К сожалению, о состоянии пенсионерки, а также о причинах ДТП пока ничего не известно. Получить оперативный комментарий от Госавтоинспекции не удалось.