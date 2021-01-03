Накануне в Благовещенске произошло жесткое ДТП с участием легковушки Nissan Cefiro и внедорожника Toyota Hilux Surf. Во время столкновения травмы, несовместимые с жизнью получил, молодой человек 1996 года рождения. Через несколько дней он должен был отметить свой день рождения.В соцсетях появилась видеозапись с камер видеонаблюдения, установленных на перекрестке ул. Калинина – Ломоносова. Судя по видео, иномарка поворачивала на ул. Калинина с Ломоносова, когда в нее врезался внедорожник Toyota Hilux Surf.Позже стало известно о гибели пассажира – 25-летнего парня. Травмы получили еще несколько пассажиров и водитель Toyota Hilux Surf, всем им оказали медицинскую помощь.По факту аварии с погибшим и пострадавшими ведется расследование, обстоятельства происшествия устанавливаются.