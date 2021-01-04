Космонавт «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал Благовещенск с борта Международной космической станции. Кадр он разместил на своей странице в инстаграм, отметив, что столица Приамурья -единственный административный центр российского региона, расположенный на государственной границе.Он стоит на левом берегу реки Амур. Оттуда до китайского города Хэйхэ, который видно в нижней части снимка - на противоположной стороне, меньше километра! - подписал фотографию Кудь-Сверчков.Помимо этого космонавт написал и о главной достопримечательности города - набережной реки Амур. Ведь именно с нее благовещенцам и гостям города открывается шикарный вид на Китай.