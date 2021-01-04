В Приамурье за последние сутки зарегистрировали 128 случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста составил 0,8 %.У 112 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (87 %), у 1 – бессимптомно (1 %), у 15 – в виде пневмонии (12 %).С нарастающим итогом в Амурской области зарегистрировано 16 401 случай, показатель заболеваемости составляет 2075,96 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на ковид704 256 человек, в том числе за последние сутки – 1 684.За последние 24 часа выздоровел 91 человек, общее число выписанных составило 14 679 амурчан. Продолжают лечение 1 617 человек. Новых летальных исходов не зарегистрировано, их количество по-прежнему составляет 105 человек.За неделю зарегистрировано 964 случая COVID-2019, показатель заболеваемости (122,0 на 100 тысяч населения) на 2,7% ниже уровня предыдущей недели.Распределение недельной заболеваемости по населенным пунктам:- г. Благовещенск – 282 случая;- г. Свободный – 110 случаев;- г. Райчихинск – 69 случаев;- Мазановский район – 63 случая;- Тамбовский район – 43 случая;- Магдагачинский район – 41 случай;- Селемджинский район – 40 случаев;- г. Шимановск – 37 случаев;- г. Белогорск – 33 случая;- г. Зея – 27 случаев;- Серышевский район – 24 случая;- Архаринский район – 23 случая;- г. Тында – 20 случаев;- Завитинский район – 18 случаев;- Михайловский район – 18 случаев;- Свободненский район – 18 случаев;- Ивановский район – 16 случаев;- Константиновский район – 16 случаев;- Зейский район – 14 случаев;- Белогорский район – 13 случаев;- Сковородинский район – 12 случаев;- Благовещенский район – 10 случаев;- Ромненский район – 8 случаев;- Шимановский район – 4 случая;- Бурейский район – 2 случая;- Октябрьский район – 2 случая;- Тындинский район – 1 случая.Ранжирование недельной заболеваемости по форме заболевания:ОРВИ – 73%пневмония – 24%бессимптомная форма – 3%Ранжирование недельной заболеваемости по возрасту:92% заболевших – это взрослое население, из них:30-49 лет – 35%50-64 года – 31%старше 65 лет – 19%18-29 лет – 7%Под наблюдением медиков находится 5 124 человек, бывших в контакте с больными COVID-2019. С нарастающим итогом проведено 702 572 исследования COVID-2019. Показатель тестирования за последнюю неделю составил 296,5 на 100 тысяч населения, за последние сутки –127,7.