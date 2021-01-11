В Амурской области 11 января выявили 121 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Таким образом, с начала пандемии в Приамурье коронавирусом заразились 17 269 человек. По данным стопкоронавирус.рф, из них 15 375 уже выздоровели. Только за 11 января с выздоровлением после ковида выписались 93 пациента.По информации того же ресурса, новые летальные случаи коронавирусной инфекции в Амурской области не регистрируются с 16 декабря, общее число смертей от болезни составило 105 человек. Однако известно, что 9 января скончался болевший COVID-19 педиатр Сергей Дю, а 10 января – ветеран Великой Отечественной войны Иван Крошка.