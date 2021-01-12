В Благовещенске произошел порыв на водоводе в районе дома по улице Институтской, 13/1, подтоплена теплотрасса. Из-за этого часть домов в этой части города осталась без воды.- Воду отключили. Ночью силами ООО «АКС» велась откачка воды с подземных проходных каналов с использованием двух единиц ООО «АКС», пожарной станции МЧС. С утра на помощь вышла насосная станция БТЭЦ. Работы продолжаются, - информируют в администрации города Благовещенска.Воду отключили 11 января в 21.00 и не включили до сих пор. В жилые дома, попавшие под отключение, организован подвоз воды. А в школах сокращают или и вовсе отменяют уроки:- Во вторник, 12 января, в связи с отсутствием водоснабжения не принимает детей корпус прогимназии по улице Институтская, 17/3. В школе №16 по улице Институская, 15, в первую смену сокращены уроки до 30 минут, вторая смена будет обучаться дистанционно, - добавили в городской администрации.