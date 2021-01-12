Совещание о цифровом развитии под руководством губернатора Амурской области Василия Орлова прошло 12 января. Одним из важнейших решений на нем стала организация в регионе единого информационно-образовательного пространства.- Обсуждался вопрос еще в 2017 году, на тот момент отсутствие финансирования не позволило приступить к цифровизации системы образования. В 2020 году данный вопрос был снова поднят на обсуждение, сейчас подобрана электронная система для реализации проекта, - рассказал министр цифрового развития и связи области Александр Курдюков.Общая стоимость запуска системы, позволяющей провести цифровизацию в сфере образования, составит порядка 18 млн рублей. Ее внедрение упростит жизнь и педагогам, и ученикам с родителями. Онлайн можно будет встать в очередь и пройти зачисление в образовательные учреждения и детские оздоровительные лагеря, распланировать учебный процесса, составить расписание занятий. Будет возможность вести электронный журнал и дневника, проводить учет учеников и их родителей, оценивать качество образования, аттестовать педагогических работников.- Помимо всех возможностей, которые станут доступны для педагогов, родителей и учеников, система позволит составлять и анализировать данные по каждому образовательному учреждению. Внедрение программного продукта будет проводиться постепенно, таким образом, чтобы не навредить образовательному процессу, - заметила заместитель председателя правительства - министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.Помимо цифровизации в образовании, на совещании был поднят вопрос предоставления услуг в электронном виде. Как рассказал министр цифрового развития и связи области Александр Курдюков, по поручению президента страны к 1 января 2023 года в Приамурье планируется перевести в электронный формат 169 государственных и муниципальных услуг.- Уверен, что можно ускорить эту работу. Перевод услуг в электронный формат нужно завершить уже в 2022 году, - добавил губернатор Василий Орлов.Одним из новшеств 2021 года в работе МФЦ области станет установка ПТК «КриптоБиоКабин». Три аппарата будут установлены в Благовещенске, Свободном и Белогорске. При помощи их станет возможным предоставление услуг МВД по выдаче загранпаспортов «нового поколения».Помимо этого обсуждались вопросы подключения к сети Интернет социально значимых объектов, внедрение системы градостроительной деятельности и проектного управления в органах власти.- Министерству необходимо доработать программу цифровизации в регионе. Возможно, для этого стоит взять во внимание положительный опыт других регионов. Результаты должны быть предоставлены через месяц, - сказал Василий Орлов.