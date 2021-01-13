Ранее Александра Коротовская занимала должности заместителей руководителей филиалов крупных банковских учреждений России в Амурской области.Новый директор УФПС обладает большим опытом бизнес-планирования и руководства крупным предприятием. За ее плечами - около 25 лет профессиональной деятельности в банковской сфере.Имеет два высших образования. В 1995 году окончила Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «инженер-экономист», а в 2003 году - Московскую академию предпринимательства с присвоением квалификации «юрист».В июне 2020 года начала работу на почте в должности заместителя директора УФПС Амурской области по коммерции.На встрече с трудовым коллективом Александра Коротовская отметила высокий уровень социальной ответственности и экономического потенциала Почты России. В числе приоритетных задач считает модернизацию почтовых отделений, развитие цифровых сервисов и повышение качества обслуживания клиентов.Напомним, УФПС Амурской области включает в себя 378 отделений почтовой связи и объединяет около 2200 почтовых работников.СПРАВКА «КП»В УФПС Амурской области Почты России услуги почтовой связи предоставляют 378 ОПС, из них 282 почтовых отделения расположены в сельской местности. Ежегодно почтовые работники принимают, обрабатывают и доставляют более 19,4 миллиона единиц письменной корреспонденции и 786 тысяч единиц посылок.