В Благовещенске по традиции к крещенским купаниям подготовят купель. Займется этим Амурская региональная общественная организация «Федерация «Аквайс-спорт». Купель оборудуют с учетом требований всех норм безопасности.В ночь на 19 января на проруби будут дежурить спасатели, полиция и общественники.При этом мэрия Благовещенска посоветовала горожанам отказаться от крещенских купаний – в связи с пандемией. В частности, это касается пожилых граждан, людей, у которых есть хронические заболеваний и признаки инфекционных заболеваний.- Настоятельно не рекомендуется брать с собой детей, - добавили в администрации.Напомним, в Белогорске мэр города Станислав Мелюков призвал жителей, проголосовать за судьбу крещенский купаний. Если жителям нужна будет купель, ее сделают и разрешат окунаться.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрещенские купания отменят?Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к полудню 13 января 2021 года (подробности)