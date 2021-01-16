В Благовещенске продолжается вакцинация от коронавируса. В первую очередь прививки ставят медработникам и педагогам.Администрация областного центра мониторит вакцинацию педагогов подведомственных учреждений вакциной «Спутник V». С 11 января прививки получили боле 70 учителей, воспитателей, преподавателей учреждений дополнительного образования.Кроме этого, у местных жителей появилась возможность записаться на вакцинацию. В Благовещенске начали работать телефоны для предварительной записи:- «Городская поликлиника №2» – 77-34-17- «Городская поликлиника №4» – 49-00-55Узнать подробную информацию о применяемых вакцинах, подготовке к вакцинации, противопоказаниях можно на сайте администрации Благовещенска, а также в социальных сетях мэрии, где регулярно публикуются материалы, посвященные вакцинации от COVID-19.