Благовещенцы просят мэра открыть торговый центр «Реал»

Центр пустует уже несколько лет Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Житель Благовещенска во время прямого эфира обратился к главе города с просьбой поспособствовать открытию торгового центра «Реал». Напомним, он был закрыт в связи с нарушениями правил пожарной безопасности во время проверок, последовавших после трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

- Те причины, по которым был закрыт, по моей информации, практически все отработаны. С руководством «Реала» мы проговаривали это в прошлом году, они и фасадом начали заниматься – вы видели. Поэтому, я думаю, вопрос открытия стоит больше в компетенции собственника, - ответил Олег Имамеев.

Он пообещал отработать вопрос с руководством торгового центра и дать по нему дополнительную информацию позднее.

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