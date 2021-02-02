Первые партии бензина из других регионов страны поступили в Амурскую область

Первые партии бензина поступят на заправочные станции 3 февраля. Фото: Skitterphoto

Железнодорожный состав из Сургута с бензином наиболее популярных марок бензина АИ-92 и АИ-95 сегодня утром, 2 февраля, прибыл в регион. Уже завтра утром топливо поступит на заправочные станции, сообщили в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области.

Ситуацию с наличием бензина в Приамурье рассмотрели на заседании правительства области.

- Аналогичная ситуация с автомобильным топливом сейчас складывается не только в Амурской области, но и в ряде других регионов Дальнего Востока. В связи с этим, по решению Правительства Российской Федерации была разработана оперативная временная схема снабжения топливом из Росрезерва, - рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

По ее словам, уже сформирован график этих поставок на ближайшие две недели. За счет этого планируется доставить свыше 2 тысяч тон 92-го и более 1 тысяч тон 95-ого бензина.

- Первые отгрузки в Приамурье начнутся уже сегодня. В настоящее время имеется договоренность с РЖД об обеспечении «зеленого коридора» для ускорения поставок. Это позволит обеспечить амурчан автомобильным топливом до полноценного запуска Хабаровского НПЗ, - подытожила Людмила Сергеевна.

Напомним, что запуск производства на нефтеперерабатывающем заводе в Хабаровском крае на прошедших выходных был отложен в связи с необходимостью доводки поступившего технологического оборудования. По имеющейся информации, сегодня завод предпринял повторную попытку запуска производства.

В случае отсутствия повторных технических сбоев, с 4 февраля предприятие выйдет на проектную мощность. После этого отгрузки топлива с Хабаровского НПЗ начнутся в регионы ДФО, включая Амурскую область.

- Учитывая эти факторы, рассчитываем, что ситуация с бензином в Приамурье в полном объеме стабилизируется до конца этой недели, - прокомментировала Людмила Старкова.

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