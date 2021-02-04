Полиция поймала мужчину, который напугал школьницу в Благовещенске

Черный автомобиль подъехал к школе и водитель, находившийся внутри, окликнул гуляющую снаружи девочку. Фото: скриншот видео с камеры видеонаблюдаения

Благовещенская полиция провела проверку по обращению благовещенки – женщина рассказала, что неизвестный мужчина предложил её 8-летней дочери сесть к нему в машину в районе школы №17.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий, изучив записи камер наружного видеонаблюдения, полицейские уставили государственный регистрационный знак транспортного средства, а также его владельца. В районе улицы Калинина сотрудники ДПС ГИБДД задержали данный автомобиль. Водителя, мужчину 1992 года рождения, доставили в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

В ходе проверки информация о противоправной деятельности мужчины не подтвердилась – он оказался таксистом, перепутавшим возможных пассажиров.

- Установлено, что данный гражданин работает водителем такси. Вечером 2 февраля от диспетчера он принял заказ, доставить пассажира - 9-летнего ребенка из школы №17. Пол ребенка указан не был, - объяснили в амурской полиции. - Подъехав к школе, данный гражданин принял несовершеннолетнюю за пассажира, указанного в заказе, через приоткрытое окно ее окликнул. Ребенок испугался и убежал.

Через несколько минут, переместившись ближе к центральному входу учебного заведения, водитель такси забрал указанного в заявке пассажира – ученика школы и доставил по адресу. Это подтвердили родители, заказавшие такси ребенку, а также служба заказа такси.

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