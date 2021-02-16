Мужчина из Зеи взял в заложники жену и детей - подробности происшествия

Стали известны подробности происшествия. Фото: pixabay.com

Житель Зеи ночью на 15 февраля не выпускал из дома жену и трех детей, угрожая им огнестрельным оружием, после чего свел счеты с жизнью. Информация об этом появилась накануне днем, теперь же стали известны подробности происшествия и его расследования.

Как рассказали в правоохранительных органах региона, вооруженному мужчине было 33 года. Он был вооружен гладкоствольным ружьем, которым и угрожал супруге и трем детям в возрасте шести и 14-ти лет. О происшествии в полицию сообщила его жена.

В управлении МВД РФ по Амурской области рассказали, что на место происшествия незамедлительно прибыли наряды полиции, ОВО ВНГ, руководство межмуниципального отдела МВД России «Зейский». Стражи правопорядка обеспечили безопасность жителей соседних квартир, через запертую входную дверь вели переговоры, в ходе которых убеждали злоумышленника не причинять вреда членам семьи, освободить жену и детей и сдать оружие.

- Мужчина нанес себе смертельное ранение. Его супруга и дети не пострадали, - добавили в пресс-службе областной полиции.

Прокуратура Зейского района проводит проверку в связи со случившемся. В ходе проверки прокуратура района выяснит обстоятельства случившегося, условия проживания семьи, даст оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На место происшествия выезжал прокурор Зейского района Евгений Петров.

Также в прокуратуре Амурской области уточнили, что жена и несовершеннолетние дети жителя Зеи не пострадали, они находятся у родственников.