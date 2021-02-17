Прокуратура: Подрядчик не обезопасил место стройки, где амурчанин упал в шахту лифта

Мужчина упал с четырехметровой высоты. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Прокуратура Благовещенска провела проверку по факту падения мужчины в шахту лифта строящегося дома. Напомним, о случившемся стало известно днем 16 февраля.

- Установлено, что 16 февраля 2021 года в утреннее время работники строительной компании, осуществляющей строительство многоквартирного дома в 404 квартиле г. Благовещенска, обнаружили в шахте лифта 53-летнего мужчину, не являющегося работником данной организации, - рассказали в прокуратуре.

При этом, пояснили в ведомстве, в соответствии с требованиями закона лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды. Охрану строительной площадки, безопасность строительных работ для окружающей территории и населения обеспечивает застройщик. В случае осуществления строительства на основании договора предусмотренные выше обязанности выполняет подрядчик (генподрядчик).

- В нарушение перечисленных положений закона генподрядчиком не были приняты меры по обеспечению безопасности производства строительных работ на территории строительной площадки, - отметили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

По результатам проверки прокурор г. Благовещенска внес представление генеральному директору строительной компании об устранении нарушений градостроительного законодательства. Его рассмотрение и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.