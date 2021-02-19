Коронавирус 19 февраля подхватили 44 жителя Приамурья

Без симптомов переболеть коронавирусом амурчанам уже не удается. Фото: pexels.com

В Амурской области 19 февраля выявили 44 новых случая COVID-19. Об этом сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

Среди новых пациентов нет ни одного «бессимптомника». В виде ОРВИ болезнь протекает у 31 человека (70% новых пациентов), в виде пневмонии – у 13 (30% новых пациентов).

Таким образом, всего в Приамурье коронавирус зарегистрирован в 20 598 случаях. Для сравнения, с начала пандемии в регионе обследовали на ковид 775 101 человека. За последние сутки провели 2 446 обследований.

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