Поиски девятилетнего мальчика в Благовещенске завершились

Его отыскали полицейские. Фото: СУ СК РФ по Амурской области

В Благовещенске установили местонахождение девятилетнего мальчика, который пропал 17 февраля. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, юный благовещенец ушел из дома днем 17 февраля. Где он находится, близкие не знали три дня. В правоохранительные органы обращение поступило только в пятницу, 19 февраля. И день спустя его нашли.

Мальчика обнаружили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России "Благовещенский" при проверке круга общения ребенка.