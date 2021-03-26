Вирус COVID-19 нашли у 25 амурчан за сутки

Заболеваемость сохраняется на прежнем уровне. Фото: минздрав Амурской области

В Амурской области 26 марта подтвердили 25 фактов заражения коронавирусом. Такие данные приводят в региональном управлении Роспотребнадзора.

- У 16 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (64%), у девяти – в виде пневмонии (36%), - рассказали в ведомстве.

С нарастающим итогом зарегистрировано 21 786 случаев, показатель заболеваемости составляет 2757,57 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 852 247 человек, в том числе за последние сутки – 1 699.

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Данное решение принял глава области Василий Орлов (подробности)