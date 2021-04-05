Сестра пациента, прооперированного при пожаре в кардиоцентре Благовещенска, рассказала о его самочувствии

Сейчас состояние прооперированного амурчанина улучшилось

Во время пожара в благовещенском кардиохирургическом центре велась серьезная операция. Ее нельзя было прервать – на столе лежал пациент со вскрытой грудной клеткой. Сегодня, 5 апреля, Вера Цыкова, двоюродная сестра того самого пациента, рассказала о его самочувствии и вспомнила день пожара.

Вера признается – даже не знала, что ее брат, Андрей, должен был лечь на операцию. Он не хотел афишировать свое состояние и не стал рассказывать о планах всем членам семьи.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Андрей приехал в Благовещенск на лечение издалека – он живет в Селемджинском районе, поселке Февральск.

– Я сама в тот день упала неудачно, дочка меня отвезла в травмпункт. Сидим, видим новости о пожаре в кардиоцентре. Волновались, конечно, такой страх! Дочка мне читала все. Но мы даже не знали, что брат там. Уже вечером сидели, смотрели новости про операцию. Позвонила моя сестра. Мне она двоюродная, а Андрею родная. Говорит: «Видела новости?» «Видела», - отвечаю ей. А она в ответ: «А знаешь, кого там оперировали во время пожара? Брата твоего, Андрея», – вспоминает женщина.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Сейчас Вера и остальные члены семьи внимательно следят за новостями, не пропускают ни одной весточки о состоянии Андрея.

– Состояние у него сначала было тяжелое, но так всегда бывает после операции. Сейчас уже стало лучше. К нему людей не пускают, ни жену, никого - из-за коронавируса. Но все точно будет хорошо. Он у нас такой оптимист, характер, как у Васи Теркина. Шутит всегда, рассказывает что-то, – поделилась амурчанка.

После осознания ситуации Вере стало страшно. Она поняла, в какой опасности находился ее брат. Читала новости, заметки о героизме врачей и плакала. Эмоций было так много, что она написала стихотворение с благодарностью врачам.

– Слов нет. Привык, что видишь героев в фильмах, и это тебя не касается. Издалека все. Сейчас уже осознаешь, какой риск был, как страшно. Нет просто таких слов, чтобы выразить все, что мы чувствуем. Планируем с сестрой, если она сможет приехать в Благовещенск, лично поблагодарить всех врачей, – рассказала амурчанка.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Между тем, в министерстве здравоохранения Приамурья сообщили, что пациенты кардиологического центра находятся под присмотром врачей в областной больнице.

– Все пациенты кардиохирургического центра АГМА, экстренно переправленные в Амурскую областную клиническую больницу силами бригад Благовещенской станции «скорой медицинской помощи» и территориального центра медицины катастроф, продолжают получать все необходимое лечение в соответствии со стандартами. Отмечается некоторое улучшение в динамике состояния пациента, которому медики КХЦ проводили хирургическую операцию во время пожара. В целом, его состояние соответствует послеоперационному периоду, – сообщили в пресс-службе министерства.

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