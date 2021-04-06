Еще один амурчанин умер от коронавируса

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За прошедшие сутки в Амурской области диагноз «коронавирус» поставили 17 пациентам. Еще 27 человек были выписаны с полным выздоровлением.

Уже больше недели, согласно данным стопкоронавирус.рф, в Амурской области фиксируют летальные исходы от «ковида». Накануне еще один зараженный COVID-19 умер от осложнений. Таким образом, число жертв пандемии в регионе достигло 254.

Больше чем за год в Амурской области заболели коронавирусом 21989 человек, из этого числа 20860 – пошли на поправку.

Несмотря на уменьшение числа заболевших, областные власти не планируют отменять масочный режим. Василий Орлов, губернатор региона, напомнил, что пандемия еще не закончилась, и вирус никуда не делся.