Бывший глава Циолковского помещен под стражу

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В Благовещенске, 7 апреля, был задержан и помещен под заключение бывший глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий. Его подозревают в совершении тяжкого преступления против госвласти.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области, задержанному предъявленное обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, совершённое главой местного самоуправления».

По мнению следствия, в 2018 году Сергей Левицкий поручил администрации ЗАТО Циолковский провести аукцион на конкурс по постройке снежного городка. В документацию были включены заведомо неконкурентные условия муниципального контракта. Цена на постройку городка должна была быть завышена.

- По итогам аукциона администрация заключила контракт с коммерческой организацией по которому на счет поставщика перечислены денежные средства в размере 2 млн 985 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как оказалось позже, стоимость работы и ее качество не соответствовало условиям и цене, которые были прописаны в контракте. Так же подрядчик нарушил сроки по строительству городка.

В результате разбирательств было выявлено, что ЗАТО Циолковскому нанесли ущерб на сумму более 1,7 млн рублей.

Напомним, Сергей Левицкий сам рассказал о том, что его подозревают в получении взятки. Он записал видеообращение, где рассказал свою версию происходящего.