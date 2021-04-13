За взрыв и смерть сотрудницы судостроительному заводу выписали штраф

Суд установил, что в помещении, где применялись горючие вещества, не было вентиляции Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Благовещенский городской суд вынес решение по делу о пожаре на АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции». В ноябре прошлого года из-за нарушения техники безопасности там произошел взрыв и погиб человек.

Против завода завели дело об административной ответственности. Происшествие относится к статье 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее возникновение пожара и смерть человека». Суд установил, что в помещении, где применялись горючие вещества, не было вентиляции, а работы выполнялись с помощью инструмента, из-за которого могут возникнуть искры.

В результате взрыва, женщина-маляр получила сильные ожоги, от которых вскоре скончалась в больнице. Помимо неё, серьёзно пострадали ещё двое работников, которые находились в трюме судна в момент ЧП.

Согласно статье, заводу должны были выписать штраф от 600 тысяч до 1 млн рублей. Однако суд признал смягчающие обстоятельства – предприятие частично признало вину и начало устранять нарушения.

Как пояснили в пресс-службе Благовещенского городского суда, мера наказания в виде штрафа от 600 тысяч до 1 млн рублей является чрезмерной и обременительной для общества. В итоге АО «Судостроительному заводу имени Октябрьской революции» выписали штрафу в 300 тысяч рублей.

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