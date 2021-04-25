Коронавирус подтвердился еще у 13 амурчан

Несмотря на спад заболеваемости, специалисты советуют не забывать о профилактике Фото: pixabay.com
Еще 13 жителей Приамурья заболели коронавирусом. Об этом сообщают специалисты амурского Роспотребнадзора. Темп прироста за последние сутки составил 0,1 %.
У 10 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (77%), 3 – в виде пневмонии (23%).
За весь период пандемии зарегистрировано 22 240 случаев заражения, показатель заболеваемости составляет 2815,03 на 100 тысяч населения.
Всего обследовано на COVID 906 843 человек, в том числе за последние сутки – 1 600.
Специалисты настоятельно рекомендуют выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции:
1. Воздержитесь от посещения общественных мест.
2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор), меняйте ее каждые 2-3 часа.
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, насморк).
4. Тщательно мойте руки с мылом и водой после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).
Также не стоит забывать и о правилах при подозрении на коронавирус:
1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям доктора.
2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.
3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.
5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.