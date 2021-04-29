Отопление в домах Благовещенска отключат 30 апреля

А с 4 мая некоторым благовещенцам придется мыться в тазиках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Благовещенске в пятницу, 30 апреля, завершится отопительный сезон. Среднесуточные температуры на улице превысили 8 градусов тепла.

Постановление о завершении отопительного сезона подписал мэр областной столицы Олег Имамеев. При этом известно, что в детсадах отопление отключат позднее – по отдельной заявке в теплоснабжающую организацию городского управления образования.

А с 4 мая в Благовещенске стартуют сезонные отключения горячей воды. Начинаются гидравлические испытания и подготовка к следующему отопительному сезону.