Найденная на строительстве моста через Зею икона появится в музее уже в августе

Она была изготовлена в XIX веке. Фото: amurobl.ru

Икону «Святые преподобные Зосима и Савватий Соловецкие с Деисусом и избранными святыми», найденную при строительстве моста через Зею, передали в фонды Амурского областного краеведческого музея им. Г.С. Новикова Даурского.

Напомним, после обнаружения икона была передана сотрудникам государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области для проведения историко-культурной экспертизы. Согласно заключению эксперта по художественным ценностям министерства культуры России, к.ф.н. Ирины Ермацанс, икона изготовлена в 19 веке в поморском стиле и имеет историческую, культурную и духовную ценность.

- Характер обработки оборотной стороны указывает на время изготовление иконы не ранее 19 века. Качество отливки (проработка мелких деталей), тонкость медной пластины указывает на возможное место изготовления – Поморье (Выг), или на мастерские, связанные с ним и воспринявшие традиции поморского литья, - объяснил начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

По его словам, святые, представленные на иконе, основатели Соловецкого монастыря, почитались как старообрядцами, так и ортодоксальными православными. Особенное отношение к святым, изображенным на иконе, сложилось у старообрядцев, общины которых проживали в Амурской области.

- Возможно, икона была привезена и принадлежала переселенцам-старообрядцам. Клейм, подписей мастера или владельца на иконе, к сожалению, не обнаружено», - подытожил Виталий Ребизант.

Надписи, расположенные над образами преподобных Зосимы и Савватия, а также на рамке по периметру иконы, традиционно даны в сокращении. Не все надписи на рамке прочитываются.

Икона декорирована растительным орнаментом и финифтью, остатки которой в настоящее время сохранились лишь в виде белесых пятен. Металлическая пластина иконы достаточно тонкая (до 0,1 см и менее в отдельных местах), что привело к полной утрате металла в трех местах.

- В соответствии с федеральным законодательством об охране объектов культурного наследия найденный артефакт подлежит передаче в государственную часть музейного фонда Российской Федерации. В связи с этим было принято решение передать древнюю икону в фонд Амурского областного музея. Все желающие смогут увидеть икону уже в августе этого года. Она станет одним из достойных экспонатов музейного зала, посвященного религиозной жизни Приамурья, - отметил глава региона Василий Орлов.

Напомним, икона была найдена 1 мая рабочими УСК «Мост» на глубине 7,5 метров ниже уровня воды, в илистых отложениях. Артефакт, судя по износу, пролежал на этом месте долгие годы, постепенно «погружаясь» все глубже под землю.