Древнюю икону обнаружили при строительстве моста через Зею в Амурской области

Источник фото: amurobl.ru

На месте выемки котлована для строительства опоры №7 моста через реку Зея рабочие нашли старинную икону. Находку обнаружили при зачистке котлована на глубине 7,5 метров ниже уровня воды. Первая информация о происшествии, рассказал в своем инстаграм-аккаунте @nkukharenko директор Института Конфуция Николай Кухаренко.

Источник фото: amurobl.ru

Вскоре специалисты государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области и центра по сохранению культурного наследия осмотрели территорию обнаружения старинной иконы. Стало известно, что икона была найдена в илистых отложениях, в которых пролежала на этом месте долгие годы, постепенно «погружаясь» все глубже под землю

- Примечательно, что рабочий, обнаруживший икону, сначала принял ее за кусок металла и отбросил в сторону. Но течением воды икону вновь прибило к его ногам. После этого рабочий Александр Вайгандт, разглядел предмет более внимательно и понял, что это не просто металл. Икону сотрудники УСК "Мост" сразу же передали в госинспекцию по охране объектов культурного наследия Амурской области. Хочется отдельно поблагодарить их за это, - отметил начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

Предварительное заключение кандидата исторических наук Ирины Ермацанс показало, что находка XVIII века и на ней изображены святые Зосима и Савватий Соловецкие.

-Савватий, Герман и Зосима считаются основателями Соловецкой обители — величайшей святыни Архангельской земли. Оба старца положили начало монашеству на Соловецких островах, и поэтому православные верующие почитают и изображают их вместе, - комментирует Николай Кухаренко.

Источник фото: amurobl.ru

На данный момент икона будет направлена на историко-культурную экспертизу, которая установит ее историческую, культурную либо иную художественную ценность. После ее передадут в Амурский областной краеведческий музей.

Иных предметов, представляющих историко-культурную ценность, на территории будущего моста не найдено. Поэтому останавливать строительные работы для дальнейших исследований не будут.

Строительство нового моста через реку Зея началось в 2020 году из-за того, что старое сооружение было изношено и требовало капитального ремонта. Ускорить возведение новой переправы поручил Президент РФ Владимир Путин.

Источник фото: amurobl.ru

Стоимость реализации объекта за период 2021-2024 гг. составила 19 834,86 млн рублей. В январе 2020 года в Росавтодор направили заявку на выделение средств из федерального бюджета. Правительство РФ поддержало инициативу и направило на строительство дополнительные 4,6 миллиардов рублей на строительство моста через реку Зея,

Уже в этом году ход строительства проинспектировал Председатель Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

В ходе инспекции ему рассказали, что новый зейский мост состоит из 26 опор, протяженность составляет 2 километра, а протяженность подходов к объекту - около 7 километров. Основная часть – это русловое пролетное строение – вантовая экстрадозная часть моста длиной 540 метров. Работы ведутся одновременно на 16 опорах, всего на проекте задействовано порядка двух тысяч специалистов, около 300 единиц техники, прокомментировал руководитель ОП АО «УСК МОСТ» Эдуард Давыдов.

- Вижу, что идет серьезная работа, строители справляются. Самое главное – сдать объект вовремя, - сказал Марат Хуснуллин.

Открыть тестовое движение по мосту планируют в конце 2022 года, а ввести в эксплуатацию в середине 2023 года. Возведение объекта идет с опережением сроков по контракту практически на год.