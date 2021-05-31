Расписание теплоходов опубликовали в Благовещенске

Фото: visitamur.ru

Теплоходы отправятся в прогулочные рейсы по Амуру. Предусмотрено два маршрута с выходом из Благовещенска – до Верхнеблаговещенского длительностью в час, до международного моста длительностью 1,5 часа.

Туристско-информационный центр Амурской области опубликовал расписание рейсов на июнь:

♦ понедельник – четверг: 13.00-14.00; 14.30-16.00; 16.30-17.30; 18.00-19.30; 20.00-21.00;

♦ пятница: 13.00-14.00; 14.30-16.00; 16.30-17.30; 18.00-19.30; 20.00-21.00; 21.30-22.30;

♦ суббота – воскресенье: 11.00-12.00; 12.00-13.00; 12.30-14.00; 13.30-14.30; 14.30-15.30; 15.00-16.30; 16.00-17.00; 17.00-18.00; 17.30-19.00; 18.30-19.30; 19.30-20.30; 20.00-21.30; 21.00-22.00; 22.00-23.00.

В июле в расписании возможны изменения.

Также амурчанам сообщили цену билета. Часовая прогулка обойдётся взрослым в 300 рублей, детям – в 150 рублей. Билет на полуторачасовую прогулку до международного моста для взрослых стоит 400 рублей, для детей – 200 рублей.