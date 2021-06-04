Торговый центр XL в Благовещенске закрыли по требованию Роспотребнадзора

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Роспотребнадзор наложил временный запрет на работу торгового центра XL в Благовещенске. В качестве причин называются эпидемиологические показания.

О временном закрытии торгового центра сообщил губернатор Василий Орлов после заседания оперативного штаба при правительстве области.

- Еще раз прошу всех предпринимателей о неукоснительном соблюдении эпидограничений, - подчеркнул он в своём обращении.

Напомним, по последним данным в области выявлено 22 797 фактов заражения коронавирусом. За последние сутки подтвердили 15 новых случаев заболевания.